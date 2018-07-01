الحوثيون يحولون «مركز لتحفيظ القرآن الكريم» الى «ثكنة ومقر عسكري لهم»

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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اقتحم مسلحو الحوثي الاثنين 9يوليو/ تموز 2018م مركزا لتعليم وتحفيظ القران الكريم في محافظة إب (وسط اليمن) وحولوه ثكنة عسكرية ومقرا لمليشياتهم.

واقتحمت المليشيات المركز الواقع في عزلة الشراعي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب وحولته الى مقر عسكري لمسلحيها ومركز للتغرير بالأطفال تمهيدا للزج بهم في الجبهات.

وقالت مصادر محلية ان هذه الجريمة لاقت استهجان واستياء واسع من أبناء الشراعي والمناطق المجاورة وسط مخاوف من تعريض المكان الذي يقع وسط حي سكني لقصف مقاتلات التحالف العربي.