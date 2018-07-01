وكالة الطاقة الذرية تعلن إعتزامها انشاء مراكز متخصصة في عدن

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أعلنت مسئولة قطاع اسيا والباسيفيك في ادارة التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاة مختار أن الوكالة ستواصل تقديم الدعم التقني لليمن في مجالات التدريب والتأهيل، والمساعدة في انشاء مراكز لعلاج السرطان بالإشعاع في العاصمة المؤقتة عدن وتقديم المساعدة لمراكز السرطان بإشراف الحكومة اليمنية.
جاء ذلك خلال لقائها مع سفير اليمن لدى فيينا ،المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيثم شجاع الدين.
واستعرض اللقاء مشاريع علاج السرطان بالإشعاع، وانشاء مركز لعلاج السرطان في مستشفى الوحدة بعدن، إضافة الى الدعم المقدم في مجال مكافحة السرطان لعموم المحافظات.