الدولار يقفز والسعودي يرتفع والعملة المحلية تنهار مجددا - تعرف على اسعار الصرف

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 2454

شهدت العملة المحلية اليوم الاثنين 9 يوليو/تموز2018م انهيارا جديدا امام العملات الاجنبية.

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي والريال السعودي امام الريال اليمني بنسب متفاوتة بعد فترة من استقرار سعر صرفهما عند 485 للدولار و128 للريال السعودي.

وقفز سعر الدولار الواحد الى 500 ريال وهو الحاجز الذي تخطاه سابقا خلال الاشهر الماضية فيما ارتفع الريال السعودي من 128 الى 132 طبقا لمصادر مصرفية تحدثت لمأر برس.