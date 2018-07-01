الرئيس هادي يستقبل وفدا دوليا رفيعا .بقصر المعاشيق . ويطالب بفتح مكاتب أممية في كل من عدن ومأرب

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طالب اليوم الرئيس هادي من منسقة الشئون الانسانية في اليمن ليزا جراندي التابعة للامم المتحدة بتوسيع انشطة الامم المتحدة وفتح مكاتبهم في عدن وحضرموت ومأرب كمرحلة أولى لمواجهة الاحتياجات المتزايدة والوقوف على واقع الأوضاع عن كثب "..
مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات لتسيير نشاطهم وإنجاح مهامهم الإنسانية. كما شدد الرئيس هادي على اهمية جهود الامم المتحدة في اليمن باعتبارها تمثل المظلة الدولية التي يتطلع اليها الشعب اليمني قاطبة لملامسة واقعه وتلبية احتياجاته الملحة لمواجهة تداعيات الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران على اليمنيين .
جاء ذلك خلال استقبال الْيَوْم في العاصمة المؤقتة عدن لمنسقة الشئون الانسانية في اليمن ليزا جراندي والوفد المرافق لها وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.
واعرب رئيس الجمهورية عن أمله في ان تعمل مختلف البعثات الاممية العاملة في اليمن على نقل واقع المعاناة والماسي والانتهاكات التي مارستها وتمارسها الميليشيا الانقلابية بحق اليمنيين غير مكترثة بالقرارات الدولية والاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216م.
من جانبها أشادت منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن بجهود فخامة الرئيس للخروج باليمن من ازماته والانطلاق به صوب المستقبل المنشود.. مبدية الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لليمن لتجاوز تحدياتها وأوضاعها الصعبة ومنها ما يتصل بالجوانب الإغاثية والانسانية والاحتياجات الطبية ومكافحة الأوبئة.
وقالت " سنعمل كل ما بوسعنا في إطار الامم المتحدة لتحقيق غايات وتطلعات الشعب اليمني من خلال التطلعات الخمس التي اشرتم لها وهذه رؤيه ضرورية وشجاعة والعالم كله سيدعم ذلك"..
لافته الى ترتيب مكاتب الـ (اوتشا) بعدن والعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة منها الجانب الانمائي واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها مفصحة عن بناء مقرا متكاملا لمنظمات ووكالات الامم المتحدة في عدن لزيادة وتيرة عملها للتأكيد على التزام المجتمع الدولي لتطبيع الأوضاع بعدن والعمل عن قرب مع الحكومة الشرعية. وعبرت عن تقديرها للدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الشرعية لمختلف الطواقم العاملة.