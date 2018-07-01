الحكومة اليمنية : أمن عدن يتبع جهة غير حكومية والمطار خارج سيطرتنا

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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قال وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، أمس الأحد 8يوليو/تموز2018م، إن حكومته ليست لديها سيطرة أمنية على مطار مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد).

وذكر الجبواني في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بسلطات المطار والقيادات العمالية فيه، «ليس لدينا سيطرة على المطار من ناحية أمنية، وتسيطر عليه قوات تتبع أمن عدن - على ما أظن - وأمن عدن يتبع جهة أخرى غير الحكومة، معروفين هم».

وفي حديث الوزير اشارة إلى قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات، التي بسطت سيطرتها على مدينة عدن بشكل كامل عدا قصر «المعاشيق» مقر إقامة الرئيس اليمني وحكومته، في أعقاب المواجهات بينها والقوات الحكومية، نهاية يناير الماضي.

وقال الوزير إن هناك مشاكل كبيرة في المطار في هذا الجانب.

في ذات السياق، قال الجبواني إن الوضع في المطار طبيعي والرحلات مستمرة، وكل الأجهزة الفنية والمساعدة تقوم بعملها على أكمل وجه.

وأضاف «اتفقنا بتفعيل المطار وتجاوز ما هو عليه».

وسبق أن اتهم الجبواني دولة الإمارات بالعمل ضد الحكومة الشرعية، قبل أن يتصاعد التوتر بين الطرفين، ومنعت قوات «النخبة الشبوانية» (موالية للإمارات) الوزير من افتتاح مشروع لميناء بحري جنوب شرقي اليمن.