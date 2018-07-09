الرئيس يستقبل وفدا دوليا رفيعا .. ويطالب بفتح مكاتب أممية في كل من عدن ومأرب الحكومة اليمنية : أمن عدن يتبع جهة غير حكومية والمطار خارج سيطرتنا دولتان يعلنان انهاء «حرب بينهما» حصدت نحو 80 الف شخص عاجل : حل أزمة الدفع الرباعي بين اليمن والسعودية ومصادر استخباراتية تكشف خفايا المنع والسماح «شجار ودماء وسكاكين وضرب مبرح» بين مسئولين يمنيين في الخارج شرط واحد للسماح بخروج اليمنيين من السعودية بسيارات «الدفع الرباعي» واستثناء نوعين تعز .. لص يسرق منزلا ويترك رسالة اعتذار! الـحـوثـيـون يـنـزفـون ألغام الحوثي .. تجميع حزب الله والمنشأ إيران الميليشيات الحوثية تتاجر بالتعليم الخاص وتنشئ مقابر جديدة في صنعاء
كشفت مصادر عسكرية لمارب برس مبررات اتخاذ السلطات السعودية منع دخول سيارات الدفع الرباعي الي اليمن ، حيث اوضح المصدر بقوله ان التحالف منع في وقت سابق استيراد غالبية السيارات ذات الدفع الرباعي وتحديدا نوع شاص عبر كل المنافذ اليمنية ، وذلك بعد الكشف عن قيام الحوثيين بشراء كميات كبيرة من تلك النوعية وتحويلها الى اطقم مسلحة ، اضافة الى تحويل تلك النوعيات من الدفع الرباعي لالات تستخدم في الجانب العسكري سواء في المواجهات او نقل المقاتلين او توفير العتاد العسكري ، واضاف المصدر لمارب برس " ان معلومات استخبارية كشفت ان هناك طلبا وكبيرا على سيارات الدفع الرباعي من قبل الحوثيين ودفع مبالغ خيالية في شرائها ، حيث يوافق البعض في بيعها امام اغراء المال .
الى ذلك تدخلت جهات يمنية في التخفيف من تعميم منع كل سيارات الدفع الرباعي حيث تم حل الاشكال وتحديد سيارات بعينها من المنع .
حيث اعلنت السفارة اليمنية لدى الرياض، اليوم الاثنين، لجميع مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية والراغبين بالمغادرة إلى اليمن بسياراتهم الخاصة ، وقالت أنه سيتم السماح لهم بالخروج بسياراتهم ذات الدفع الرباعي".
وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، " ان قرار السماح يستثني سيارات (شاصات وهيلوكسات) وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين 9/7/2018 .
وأوضحت ان شرط خروج السيارات هو أن تكون مسجلة باسماء الأشخاص الذين يقودونها .
ودعت السفارة جميع مواطنيها إلى الالتزام بالضوابط المحددة .