عاجل : حل أزمة الدفع الرباعي بين اليمن والسعودية ومصادر استخباراتية تكشف خفايا المنع والسماح

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مارب برس - خاص

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كشفت مصادر عسكرية لمارب برس مبررات اتخاذ السلطات السعودية منع دخول سيارات الدفع الرباعي الي اليمن ، حيث اوضح المصدر بقوله ان التحالف منع في وقت سابق استيراد غالبية السيارات ذات الدفع الرباعي وتحديدا نوع شاص عبر كل المنافذ اليمنية ، وذلك بعد الكشف عن قيام الحوثيين بشراء كميات كبيرة من تلك النوعية وتحويلها الى اطقم مسلحة ، اضافة الى تحويل تلك النوعيات من الدفع الرباعي لالات تستخدم في الجانب العسكري سواء في المواجهات او نقل المقاتلين او توفير العتاد العسكري ، واضاف المصدر لمارب برس " ان معلومات استخبارية كشفت ان هناك طلبا وكبيرا على سيارات الدفع الرباعي من قبل الحوثيين ودفع مبالغ خيالية في شرائها ، حيث يوافق البعض في بيعها امام اغراء المال .

الى ذلك تدخلت جهات يمنية في التخفيف من تعميم منع كل سيارات الدفع الرباعي حيث تم حل الاشكال وتحديد سيارات بعينها من المنع .

حيث اعلنت السفارة اليمنية لدى الرياض، اليوم الاثنين، لجميع مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية والراغبين بالمغادرة إلى اليمن بسياراتهم الخاصة ، وقالت أنه سيتم السماح لهم بالخروج بسياراتهم ذات الدفع الرباعي".

وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، " ان قرار السماح يستثني سيارات (شاصات وهيلوكسات) وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين 9/7/2018 .

وأوضحت ان شرط خروج السيارات هو أن تكون مسجلة باسماء الأشخاص الذين يقودونها .

ودعت السفارة جميع مواطنيها إلى الالتزام بالضوابط المحددة .