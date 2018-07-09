شرط واحد للسماح بخروج اليمنيين من السعودية بسيارات «الدفع الرباعي» واستثناء نوعين

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اعلنت سفارة اليمن لدى السعودية، اليوم الاثنين 9يوليو/تموز2018م، انه يمكن لجميع اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية والراغبين بالمغادرة إلى اليمن الخروج بسياراتهم الخاصة ذات الدفع الرباعي.
واوضحت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بالفيس بوك -تابعه مأرب برس-، ان قرار السماح يستثني نوعين من السيارات هي (شاصات وهيلوكسات) وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين 9/7/2018.
ونبهت الى ان شرط خروج السيارات ذات الدفع الرباعي هو أن تكون مسجلة باسماء الأشخاص الذين يقودونها -بمعنى ان تكون ملكيتها لمن يقودها-.
ودعت السفارة جميع اليمنيين إلى الالتزام بالضوابط المحددة في هذا الإعلان.