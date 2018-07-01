الجنون يتواصل.. كرستيانو رونالدو يرفض 200 مليون!

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كشفت يومية الماركا المدريدية أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو قد رفض عرضاً جنونياً من أحد أندية الدوري الصيني بلغ 200 مليون يورو مقابل اللعب لمدة موسمين أي 100 مليون يورو في الموسم الواحد بما يعادل ضعفي ونصف الراتب الذي يريده رونالدو من ريال مدريد.
وحسب صحيفة ماركا فإن رونالدو أغلق الباب تمامًا في وجه كل أندية الدوري الصيني بإعلانه رغبته في الاستمرار في أوروبا لسنوات مقبلة، فاطعًا الطريق على المزاد المجنون الذي فتح في الصين بمجرد إعلان رونالدو نيته الرحيل عن ريال مدريد الصيف الحالي.
ويومًا بعد يوم، تنهار العلاقة بين نادي ريال مدريد الإسباني واللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم الفريق الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الحالية وأكثر من أي وقت مضى.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخراً إلى أن المهاجم الدولي البرتغالي سينتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو بعد تسع سنوات قضاها في نادي العاصمة الإسبانية مدريد.