الـحـوثـيـون يـنـزفـون  

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-واس

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أعلن الجيش اليمني، مقتل 285 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏وإصابة 374 بينهم ‏قيادات ميدانية في معارك وغارات لمقاتلات التحالف ‏العربي في محافظة تعز خلال شهري ‏مايو ويونيو الماضيين.‏

وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي لمحور تعز إن الجيش دمر وأعطب خلال الفترة تسع عربات عسكرية وستة رشاشات ومدفعين ودبابة.‏

وأوضح البيان أن المعارك تركزت في جبهة مقبنة غربي المحافظة وتمكنت خلالها قوات ‏الجيش من تحرير ‏تلال قاسم وعسيلة والنوبة والخزان بالإضافة إلى السيطرة على جبل العويد ‏الاستراتيجي ‏المطل على وادي الجسر ومفرق العيار على الطريق الرابط بين مدينة تعز ‏ومنطقة البرح في ‏غربي المحافظة.‏

وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي استعادت قرية المغاربة ‏والقلعة ‏وعدداً من المواقع والتباب المحيطة بجبل الحصن الاستراتيجي والسيطرة على جبال ‏القصر ‏والبويتر ووادي الجسر، بجبهة مديرية مقبنة.‏

وفي جبهة، جبل حبشي، أفاد البيان أن الجيش تمكن من تحرير عدد من المواقع في جبهة ‏وهر‏، بمنطقة العنين باتجاه طريق الرمادة الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.‏

كما أحرز الجيش الوطني في اليمن تقدماً ميدانياً جديداً في شرق محافظة صعدة وتمكن من فرض ‏سيطرته على سلاسل جبلية في مديرية كتاف.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش تابعة للواء 84 ‏استعادت سلاسل جبال الزور والخشباء وقطع خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية في جبهة العطفين والمليل ‏شرق صعدة.‏

وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عشرة من عناصر ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في المعارك فيما لاذ الباقون بالفرار مخلفين وراءهم ‏جثث قتلاهم وأسلحة متنوعة.‏

وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من السيطرة النارية على الطريق الرابط بين مركز ‏المديرية ومنطقة الفرع في وقت يسعى فيه للالتحام وتضييق الخناق على الميليشيا الانقلابية في مركز ‏المديرية بعد السيطرة النارية على مركز المديرية من جميع الاتجاهات.‏

وفي السياق ذاته شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر ‏من ثماني غارات على مواقع الميليشيا الانقلابية وتعزيزات كانت ‏في طريقها من صعدة بعد اكتشاف ومراقبة من ‏الجيش الوطني في كتاف.‏

وأسفرت الغارات عن مقتل قيادي في الميليشيا ‏الانقلابية وعدد من عناصرها كانوا يستعدون ‏لانتشال جثث قتلاهم.‏