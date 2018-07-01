ألغام الحوثي .. تجميع حزب الله والمنشأ إيران الميليشيات الحوثية تتاجر بالتعليم الخاص وتنشئ مقابر جديدة في صنعاء اليمن يسلم الأمم المتحدة قائمة بآثاره المفقودة هل يمتلك المبعوث الأممي إلى اليمن خارطة طريق واضحة للحل السياسي؟ هييرو يرفض الاستمرار في تدريب المنتخب الاسباني تقرير يوثق 53 انتهاك ضد حريات الإعلام في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري الحوثيون يتوسلون أبناء القبائل ومتسبي الجيش لوقف زحف الجيش الوطني .. وذعر من التحركات الشعبية ضدهم زعماء 22 دولة يشاركون في مراسم تنصيب أردوغان رئيسا مأرب ترفع مهارات الشرطة فيها إلى درجة الاحترافية الرئيس هادي يرفض لقاء المبعوث الدولي في الرياض ويحدد له مكان اللقاء القادم
فرضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في العاصمة رسوماً تصل إلى ملايين الريالات على المدارس الخاصة داخل العاصمة صنعاء، بهدف توفير أموال لمواجهة هزائمهم في الساحل الغربي التي دفعتهم إلى المتاجرة حتى بالتعليم لمواجهة انهيارهم.
ووفقاً لمذكرات صادرة من المدعو زياد رفيق، المعين من قبل الميليشيات مديراً لمكتب التربية والتعليم في العاصمة، موجهة إلى مديري المديريات ومديري فروع مكاتب التربية في المديريات، خاطبهم فيها بسرعة توريد 50% من كلفة طباعة الكتاب المدرسي.
في الأثناء، طالبت الميليشيات وزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرتها بتوفير أراضٍ لإنشاء مقابر جديدة لقتلاها، وفرضت على مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة توفير أراضي «وقف» واسعة لإنشاء مقابر جديدة، بعد امتلاء المقابر السابقة بالقتلى من عناصرها في الساحل الغربي.