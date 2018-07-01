هييرو يرفض الاستمرار في تدريب المنتخب الاسباني تقرير يوثق 53 انتهاك ضد حريات الإعلام في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري الحوثيون يتوسلون أبناء القبائل ومتسبي الجيش لوقف زحف الجيش الوطني .. وذعر من التحركات الشعبية ضدهم زعماء 22 دولة يشاركون في مراسم تنصيب أردوغان رئيسا مأرب ترفع مهارات الشرطة فيها إلى درجة الاحترافية عاجل : الرئيس هادي يرفض لقاء المبعوث الدولي في الرياض ويحدد له مكان اللقاء القادم بعد 16 عاما في الحكم .. اردوغان «مديون» وينشر كل ممتلكاته في الجريدة الرسمية قوات الجيش الوطني تهاجم تجمعات المليشيا في مقبنة تحركات للشرعية تسعى لتمكين مطار عدن وإزاحة الايادي العابثة قبيل سفر هادي خارج اليمن .. رونالدو يتوصل بعرض خيالي من أحد أندية الصين
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ،اليوم الأحد 8يوليو/تموز2018م، أن فيرناندو هييرو لن يستمر في منصب مدربا للمنتخب الاول، كما انه رفض الاستمرار في منصبه كمدير رياضي.
وذكر الاتحاد الاسباني في بيان نشره اليوم على موقعه على الانترنت أن هييرو سيترك منصب المدرب الذي تولاه بصفة مؤقتة قبل انطلاق منافسات كأس العالم مباشرة.
وكان هييرو عيًن خلفا للمدرب جولين لوبيتيغي المقال قبل يوم واحد من بدء منافسات مونديال روسيا.
كما ان هييرو رفض مواصلة عمله في منصب المدير الرياضي بالاتحاد الاسباني للعبة.