هييرو يرفض الاستمرار في تدريب المنتخب الاسباني

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ،اليوم الأحد 8يوليو/تموز2018م، أن فيرناندو هييرو لن يستمر في منصب مدربا للمنتخب الاول، كما انه رفض الاستمرار في منصبه كمدير رياضي.

وذكر الاتحاد الاسباني في بيان نشره اليوم على موقعه على الانترنت أن هييرو سيترك منصب المدرب الذي تولاه بصفة مؤقتة قبل انطلاق منافسات كأس العالم مباشرة.

وكان هييرو عيًن خلفا للمدرب جولين لوبيتيغي المقال قبل يوم واحد من بدء منافسات مونديال روسيا.

كما ان هييرو رفض مواصلة عمله في منصب المدير الرياضي بالاتحاد الاسباني للعبة.