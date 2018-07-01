تقرير يوثق 53 انتهاك ضد حريات الإعلام في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وثق مرصد الحريات الاعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تسجيل 53 انتهاك ضد الحريات الاعلامية في اليمن خلال النصف الاول من العام 2018 تعرض لها اعلاميين ومؤسسات إعلامية .

ولفت التقرير الصادر عن مرصد الحريات الاعلامية الى ان الانتهاكات التي وثقها تنوعت بين قتل واصابة واختطاف وتعذيب وايقاف واحراق مؤسسات إعلامية ، وكان ابرزها مقتل 8 صحفيين بمدينة تعز والحديدة والبيضاء.

وأوضح التقرير ان مليشيا الحوثي الانقلابية تصدرت قائمة الانتهاكات ضد الصحفيين بواقع 27 حالة انتهاك من اجمالي الحالات المسجلة، حيث لا تزال المليشيا ترفض الافراج عن 14 صحفي مر على البعض منهم أكثر من ثلاثة أعوام.

وأشار في الى استمرار حالة التراجع في الحريات الإعلامية في اليمن حيث قتل ثمانية صحفيين خلال النصف الاول، وأدرجت اليمن في السنوات الأخيرة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حرية الصحافة.

ودعا مرصد الحريات الاعلامية الي تجنيب استهداف الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، مؤكداً علي ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.