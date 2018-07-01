هييرو يرفض الاستمرار في تدريب المنتخب الاسباني تقرير يوثق 53 انتهاك ضد حريات الإعلام في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري الحوثيون يتوسلون أبناء القبائل ومتسبي الجيش لوقف زحف الجيش الوطني .. وذعر من التحركات الشعبية ضدهم زعماء 22 دولة يشاركون في مراسم تنصيب أردوغان رئيسا مأرب ترفع مهارات الشرطة فيها إلى درجة الاحترافية عاجل : الرئيس هادي يرفض لقاء المبعوث الدولي في الرياض ويحدد له مكان اللقاء القادم بعد 16 عاما في الحكم .. اردوغان «مديون» وينشر كل ممتلكاته في الجريدة الرسمية قوات الجيش الوطني تهاجم تجمعات المليشيا في مقبنة تحركات للشرعية تسعى لتمكين مطار عدن وإزاحة الايادي العابثة قبيل سفر هادي خارج اليمن .. رونالدو يتوصل بعرض خيالي من أحد أندية الصين
وثق مرصد الحريات الاعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تسجيل 53 انتهاك ضد الحريات الاعلامية في اليمن خلال النصف الاول من العام 2018 تعرض لها اعلاميين ومؤسسات إعلامية .
ولفت التقرير الصادر عن مرصد الحريات الاعلامية الى ان الانتهاكات التي وثقها تنوعت بين قتل واصابة واختطاف وتعذيب وايقاف واحراق مؤسسات إعلامية ، وكان ابرزها مقتل 8 صحفيين بمدينة تعز والحديدة والبيضاء.
وأوضح التقرير ان مليشيا الحوثي الانقلابية تصدرت قائمة الانتهاكات ضد الصحفيين بواقع 27 حالة انتهاك من اجمالي الحالات المسجلة، حيث لا تزال المليشيا ترفض الافراج عن 14 صحفي مر على البعض منهم أكثر من ثلاثة أعوام.
وأشار في الى استمرار حالة التراجع في الحريات الإعلامية في اليمن حيث قتل ثمانية صحفيين خلال النصف الاول، وأدرجت اليمن في السنوات الأخيرة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حرية الصحافة.
ودعا مرصد الحريات الاعلامية الي تجنيب استهداف الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، مؤكداً علي ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.