الحوثيون يتوسلون أبناء القبائل ومتسبي الجيش لوقف زحف الجيش الوطني .. وذعر من التحركات الشعبية ضدهم

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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بجنون وتهور يتسابق الحوثيون في حشد أكبر حشد من مناصريهم أو من المغرر بهم لدفع بهم إلى جبهات القتال التي تتهاوي بأنصارهم في كل مكان , مرورا بالساحل الغربي وصعدة وميدي وغيرها من محافظات الجمهورية .

مراسل مارب برس في محافظة حجة نقل عن مصادره توجيهات عليا من اللجنة الثورية التي يقودها المدعو محمد علي الحوثي دعت إلى حشد قبلي موسع في محافظة حجة القريبة من المواجهات في كل محافظة صعدة وميدي ومعارك الساحل بشكل عام , بهدف تحشيد أبناء القبائل والدفع بهم بكل ما أوتوا من قوة , وعبر أي وسيلة يمكن أن يدخلوا بها على رجال القبائل في تلك المحافظة .

حيث لجأ الحوثين إلى عقد لقاء قبلي موسع تحت مسمى "حكماء وعقلاء محافظة حجة " وذلك لدعوة الناس إلى ما أسموه "النفير العام والتحشيد إلى جبهات العزة لمواجهة العدوان " , وظهر من خلال الكلمات التي القيت في الوقفة توسل المتحدثين لأبناء القبائل , وتخويفهم من الجيش الوطني , ونشرهم الاشاعات ضدهم .

وأضاف مراسل مأرب برس نقلا عن مصادر في حجة أن كل من سيتم الدفع بهم إلى المعارك سيزج بهم إلى محافظة الحديدة لوقف التقدم الكبير للجيش الوطني .

وأضاف المراسل ان الحشد القبلي خرج ببيان حوثي توسل الحوثيون فيه " منتسبي القوات المسلحة التفاعل مع لجان التعبئة والاستدعاء بالعودة إلى وحداتهم العسكرية وانخراطهم إلى جانب من أسماهم بالمرابطين في معركة الدفاع المقدس وعن الأرض والعرض.

وطالب البيان الذي حصل مأرب برس على نسخة منه " أبناء الشعب على الاضطلاع بالمسؤولية في كشف المتورطين والمتآمرين على الوطن والإبلاغ فورا عن أي تحركات مشبوهة من أي فرد كان , وهو ما يكشف عن الرعب الذي يسيطر على الميشيات الحوثية من غضب الشارع اليمني وردة فعلهم تجاه تصرفاتهم الاستفزاية .

كما ثمن البيان الحوثي قائد المليشيات في لبنان" حسن نصر " وكتائب سيد الشهداء في العراق " التي باعت زعيم الحوثيين يوم أمس .