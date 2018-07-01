زعماء 22 دولة يشاركون في مراسم تنصيب أردوغان رئيسا

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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يعتزم قادة 22 دولة ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة، فضلًا عن أمناء عموم 6 منظمات دولية، المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المقرر إقامتها غدًا الإثنين بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الرئاسة التركية "إن أردوغان سيؤدي غدًا اليمين الدستورية في البرلمان عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (13:30 ت.غ)، لينتقل بعد ذلك لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك"

ومن المقرر أن يعلن الرئيس التركي في ساعات الليل عن طاقم الرئاسة للرأي العام، عبر مؤتمر صحفي.