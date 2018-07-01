مأرب ترفع مهارات الشرطة فيها إلى درجة الاحترافية

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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دشن مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي (مهارات التخطيط التشغيلي) لمنتسبي شرطة المنشآت وحماية الشخصيات.

وأكد العميد المداني على أهمية التدريب والتأهيل لمنتسبي شرطة المحافظة، من أجل اكتمال شخصية رجال الأمن وأداء المهام على أكمل وجه.

وأشار – خلال تدشين البرنامج – إلى أن الإدارة العامة حريصة على تدريب وتأهيل الكوادر الامنية، وستعمل على إقامة العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات.

يذكر أن البرنامج التدريبي الذي تنظمه إدارة التوجيه المعنوي في شرطة المنشآت وحماية الشخصيات يقام بالتعاون مع أكاديمية رائدون للاستشارات والتدريب برعاية قيادة فرع شرطة المنشآت وحماية الشخصيات.