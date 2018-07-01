عاجل : الرئيس هادي يرفض لقاء المبعوث الدولي في الرياض ويحدد له مكان اللقاء القادم

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشفت مصادر سياسية خاصة "لمأرب برس "عن رفض الرئيس هادي العرض الذي تقدمت له بعض الأطراف الخارجية في أن يكون لقائه بالمبعوث الدولي هو العاصمة السعودية الرياض , وأصر الرئيس هادي أن يكون القصر الرئاسي " قصر المعاشيق " بعدن هو مقر إجراء اللقاء مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث، الذي وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين بشأن الأزمة اليمنية.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن المصدر قوله، إن زيارة غريفيث للرياض قد تستمر يوما واحدا، وسيتجه غدا الإثنين إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، للقاء الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة، أحمد بن دغر.

وغادر غريفيث صنعاء، الأربعاء الماضي، بعد لقائه بزعيم (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي. وقال المبعوث الأممي إن الرسائل التي تلقاها من جميع الأطراف في اليمن إيجابية وبنّاءه.