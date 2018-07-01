قوات الجيش الوطني تهاجم تجمعات المليشيا في مقبنة

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اندلعت معارك ضارية، صباح اليوم الاحد، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.
وذكر موقع الجيش الوطني “سبتمبر نت”، ان قوات الجيش الوطني باغتت مجاميع تابعة للمليشيا في منطقة “الحجار” وجبل النبيع كانت تستعد لشن هجوم على مواقع في منطقتي “النوبة” و”المضابي” في مديرية مقبنة.
وقصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع المليشيا التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها وفقا لما ذكر الموقع.