تحركات للشرعية تسعى لتمكين مطار عدن وإزاحة الايادي العابثة قبيل سفر هادي خارج اليمن ..

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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شدد اليوم وزير النقل صالح الجبواني على ضرورة قيام مطار عدن الدولي بواجباته ومهامه المطلوبة اضافة الى وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل وآلية معالجتها .

كما أكد على مكانة مطار عدن الدولي واهميته باعتباره احد اهم المرافق السيادية والحيوية المرتبطة بالمصلحة العامة والذي توليه القيادة السياسية والحكومة اهتمام ودعم كبير.

تأتي هذه الخطوة كمحاولة لتحرير المطار من الايادي التي لازالت تحاول التشبث بإدارته ونشاطه الجوي .

جاء هذا خلال مناقشة وزير النقل في الاجتماع الذي عقده ،اليوم، بحضور مدراء الادارات بمطار عدن الدولي واللجنة النقابية ومسؤولين الهيئة العامة للطيران ،عدد من المواضيع المتعلقة بعمل مطار عدن الدولي وسبل تطوير آلية العمل في مختلف قطاعات المطار، والجوانب المتصلة بالإجراءات الادارية والفنية المرتبطة بتنظيم وضع عمل المطار

وفي اللقاء استمع وزير النقل الى شرح موجز من قبل مدير عام مطار عدن الدولي المهندس طارق عبده علي والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للطيران المهندس عبدالله حسن عن سير العمل بالمطار واهم المشاريع المنجزة بالمطار خلال الفترة الماضية .

وطالب الجبواني قيادة المطار رفع تقرير يشمل تقييم كامل بالجوانب الفنية والاحتياجات المطلوبة من الادوات والمعدات الخاصة بالبنى التحتية للمطار بما يكفل رفع جاهزية المطار وتحسين مستوى الخدمات للمسافرين يرتقي بإجراءات السلامة المهنية لمطار عدن الدولي، وحثهم على بذل مزيد من الجهود لما من شانه تطوير وتسهيل الاداء في مختلف ادارات واقسام المطار.

يأتي هذا التحرك متزامنا مع التحركات التي تشدد عليها الشرعية في عودة وزراء ووكلاء الشرعية من العواصم العربية والأجنبية , والعمل على مباشرة أعمالهم وأحياء وزاراتهم , حيث يأتي مطار عدن ضمن أهم الاجندة لرئيس هادي وبن دغر , خاصة وقد تلقت الشرعية ضربات موجعة خلال خروج المطار عن السيطرة .

ومن المتوقع سفر الرئيس هادي إلى الرياض الأيام القادمة لعقد لقاء مع المبعوث الدولي ثم العودة , التي تحتم أن لا يكون هناك أي طارئ يعيق عودة الرئيس هادي كما حصل من ذي قبل .