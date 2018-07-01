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رونالدو يتوصل بعرض خيالي من أحد أندية الصين

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تحدثت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة عن توصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعرض خيالي من أحد أندية الدوري الصيني.

وقالت رونالدو يتوصل بعرض خيالي من أحد أندية الصين "فوتبول إيطاليا" نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن رونالدو رفض عرضا من أحد أندية الصين لضمه لمدة عامين، وبراتب سنوي يصل إلى 100 مليون يورو.

وأضاف الموقع أن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، رفض الرحيل إلى الصين والعرض المقدم له بدون تردد.

وكشفت تقارير صحفية قبل أيام أن رونالدو توصل إلى اتفاق مع نادي يوفنتوس الإيطالي للإنتقال إليه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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