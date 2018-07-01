اخر مستجدات معارك الحديدة المشتعلة - عمليات عسكرية ناجحة للعمالقة والأباتشي تفتك بالانقلابيين

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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تستمر المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية في الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة التحيتا بعد عملية تحريرها امس الاول.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من ألوية العمالقة تمكنت اليوم الاحد وبمساندة من طيران الاباتشي التابع لقوات التحالف العربي من تنفيذ عمليات تمشيط واسعة للمزارع الواقعة جنوبي التحيتا في منطقة المغرس.

وتركزت العمليات في مزارع قريتي القريمة والمسلب ومزارع عبده سالم أخضر.

وقالت مصادر ميدانية لموقع الجيش سبتمبر نت ان طيران الاباتشي دمر دبابات وعدد من الاليات كانت المليشيا تخفيها في المزارع.

بموازاة ذلك نفذت قوات العمالقة عمليات تطهير لما تبقى من جيوب مليشيا الحوثي في مناطق الصوب وخط المواصلات العامة والمنطقة الحديثة الواقعة إلى الشرق من مدينة التحيتا.

في غضون ذلك مشطت قوات العمالقة عددا من الجيوب التي كانت تحتمي فيها المليشيا في المناطق الغربية للمدينة.

وتكبدت المليشيا الحوثية خلال عملية التمشيط وهجمات الاباتشي عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

وقالت مصادر عسكرية لموقع الجيش أن هذه التقدمات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تعمل على تأمين ما يقارب من 40كم من الخط الساحلي التي كانت المليشيا تحاول مرارا قطعه حيث يمثل خط امداد حيوي لقوات الجيش في معركتها لتحرير مدينة الحديدة.

واضافت المصادر أن تحرير مديرية التحيتا سيعمل على نقل المعركة إلى مديرية زبيد مؤكدة في الوقت ذاته أن قوات الجيش على مشارف مديرية زبيد من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية في هذه الأثناء.

كما تمثل عملية تحرير التحيتا وفقا للمصادر أهمية استراتيجية في تقطيع أوصال المليشيا وتسهيل قطع أهم خط امداد رئيسي لها والمتمثل في خط الحديدة تعز.