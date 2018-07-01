تركيا تحقق مع ممثلة شهيرة بسبب تغريدة مثيرة عن المدينة المنورة

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بدأت النيابة العامة التركية، قبل أيام، تحقيقا مع الممثلة المعروفة بيرنا لاشين، بعد تغريدة مثيرة، اتهمت على إثرها بالإساءة إلى القيم الدينية.

وفي تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، أعربت الممثلة بيرنا لاشين عن معارضتها تطبيق عقوبة الإعدام، بعد سلسلة من جرائم الإساءة الجنسية إلى أطفال في تركيا أدت إلى مطالبات بإعادة العمل بهذه العقوبة.

وقالت إن عقوبة الإعدام لم توقف ما وصفته بـ"العدد القياسي من حوادث الاغتصاب" في المدينة المنورة في السعودية.

وأضافت، في تغريدتها، الثلاثاء: "لو أن عقوبة الإعدام كانت الحل، لما كسرت المدينة الرقم القياسي في حوادث الاغتصاب".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فالسعودية هي ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات التي نفذتها في 2017، بعد الصين وإيران.

وأعلن مكتب رئيس النيابة العامة في إسطنبول بدء التحقيق بعد ردود فعل واسعة على التغريدة، واتهام الممثلة بـ"الإساءة إلى القيم الدينية للشعب".

ودافعت لاشين عن نفسها لاحقا، قائلة إنها لم تقل شيئا عن الإسلام. وكتبت في تغريدة: "لم أقل أي كلمة عن الإسلام، لماذا أقول أي شيء عن ديانتي؟ هل أنا مجنونة؟".

وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام عام 2004، ضمن إصلاحات في إطار جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أن الدعوات تتزايد في السنوات الأخيرة لإعادة العمل بهذه العقوبة، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.