﻿بندقية بمواصفات خارقة في الصين

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 393

لندن ـ «القدس العربي»: واصلت الصين تطوير ترسانتها العسكرية المتفوقة لتتمكن أخيراً من إنتاج بندقية خفيفة لم يسبق أن عرف لها البشر مثيلاً، ويمكن استخدامها في حرب الشوارع والمواجهات المباشرة لتقدم تفوقاً ملموساً لحاملها، وذلك بفضل المواصفات التي تتمتع بها.

وطور خبراء عسكريون صينيون بندقية تعمل بتقنية الليز وتتضمن إمكانيات مذهلة لم يسبق أن شهدتها ساحات المعارك، إذ من المقرر أن تدخل الخدمة في جهاز الشرطة قريبا، حسب ما ذكرت تقارير غربية.

وبإمكان البندقة التي تحمل الاسم «ZKZM ـ 500» أن تصيب أهدافها عن بعد 800 متر، وأن تخترق النوافذ وتحرق الملابس والجلد أيضا، وتسبب تهتكا في أنسجة الإنسان بدرجة مؤلمة جدا.

ويبلغ وزن البندقية الجديدة ثلاثة كيلوغرامات فقط أما سعرها فيبلغ 15 ألف دولار أمريكي فقط، حسب تقرير لقناة «سكاي نيوز».

وتم تطوير البندقية الخارقة من قبل فريق باحثين في معهد «شيان» للبصريات والميكانيكا الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في مقاطعة «شانتشي».

وتقول الصين إن هذه البندقية الهجومية ستدخل الخدمة قريبا في جهاز الشرطة، إذ ستستخدم في حالات اختطاف الرهائن، وفي بعض العمليات العسكرية السرية، التي تتطلب سلاحا صامتا.

وقال أحد الباحثين في معهد «شيان» للبصريات، إن الإصابة بأشعة البندقية لا تقتل على الأرجح، لكن الألم الذي تحدثه أكبر من أن يحتمل، إذ تخترق الأشعة الجلد وتفتك بالأنسجة الداخلية للجسم.

وتعتمد البندقية على بطارية الليثيوم في إطلاق أكثر من 1000 طلقة من حزم الأشعة بسرعة فائقة.