قوات الشرعية تواصل توغلها في معقل المليشيا وتحرر مواقع جديدة

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حررت قوات الجيش الوطني، مساء السبت 7يوليو/تموز2018م، من تحرير مواقع جديدة في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، إثر مواجهات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ، أن قوات اللواء 84 في الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على سلاسل جبال الزور والخشباء، وقطع خطوط إمداد المليشيا في جبهة العطفين والمليل شرق صعدة .
وأكد الموقع أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع 10 من عناصر المليشيا وجرح آخرين، واغتنام أسلحة متنوعة, فيما لاذت بقية عناصر المليشيا بالفرار, وسط استمرار المعارك حتى الآن.
كما تمكنت قوات الجيش الوطني من إحكام سيطرتها النارية على الخط الرابط بين مركز المديرية ومنطقة الفرع، لتضييق الخنق على المليشيا في مركز المديرية من جميع الاتجاهات، فيما تستخدم الميليشيات المدنيين كدروع بشرية لإعاقة تقدم الجيش وفقا لما ذكر الموقع.