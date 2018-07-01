السعودية تحدد آلية استقبال طلبات الحج لمواطنيها والمقيمين محمد علي الحوثي يظهر منتشيا ويتحدى الامارات والسعودية .. بهذه الطريقة ولهذا السبب قرار تركي بعزل 18 ألف موظف .. غالبيتهم من مؤسسة معينة دولة خليجية تصدرا أحكاما قضائية بسجن أعضاء في البرلمان يتجاوز بعضهم 3 سنوات .. لهذا السبب المبعوث يعود بمبادرتين جديدتين واحدة تخص الحديدة وهادي سيلتقيه لكن ليس في عدن - تفاصيل تقرير اممي ينصف السعودية فيما يخص اليمن 5 أسباب جعلت مونديال 2018 غير متوقع وزير في حكومة الانقلاب يهرب من صنعاء والحوثيون يختطفون قياديا تواصل مع طارق صالح اخر الاخبار بشأن «اطفال الكهف» المحاصرين منذ اسبوعين - شاهد صورا من الداخل الحكومة تتواصل مع الرياض بشأن «قرار مفاجئ» سبب معاناة للمغتربين
قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، انها ستستقبل من السبت القادم، "غرة ذي القعدة"، عبر المسار الإلكتروني، طلبات المواطنين السعوديين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك #الحج لموسم هذا العام 1439هـ، عبر التسجيل الفعلي في شركات ومؤسسات الحج.
وأكدت الوزارة أن عمليات الحجز تشمل برامج الحج الثلاثة وهي: البرنامج العام، وحج منخفض التكلفة، والحج الميسر، بما نسبته 93% مع السماح لكل منشأة بالتسجيل باختيارها بنسبة 7% من العدد الذي تقرر المنشأة تسجيله من العدد المخصص.
كما شددت على كافة الشركات بالابتعاد عن استخدام العبارات الدالة على برامج الخدمات الخاصة وكبار الشخصيات (VIP) والصور الدالة عليها، وترك المبالغة في الإعلانات الترويجية، مع التقيد بالاسم التجاري للمنشأة حسب الاسم المسجل بسجلها التجاري، وكتابة رقم الترخيص، والعدد المرخص بخدمته بخط واضح.
إضافة إلى كتابة عنوان المنشأة في مشعر منى "فئة المخيم وطاقته الاستيعابية حسب التخصيص"، والتنويه عن خدمة النقل بالقطار في المشاعر المقدسة للمخيمات المشمولة بخدمة القطار، وفق صحيفة عكاظ.