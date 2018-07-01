السعودية تحدد آلية استقبال طلبات الحج لمواطنيها والمقيمين محمد علي الحوثي يظهر منتشيا ويتحدى الامارات والسعودية .. بهذه الطريقة ولهذا السبب قرار تركي بعزل 18 ألف موظف .. غالبيتهم من مؤسسة معينة دولة خليجية تصدرا أحكاما قضائية بسجن أعضاء في البرلمان يتجاوز بعضهم 3 سنوات .. لهذا السبب المبعوث يعود بمبادرتين جديدتين واحدة تخص الحديدة وهادي سيلتقيه لكن ليس في عدن - تفاصيل تقرير اممي ينصف السعودية فيما يخص اليمن 5 أسباب جعلت مونديال 2018 غير متوقع وزير في حكومة الانقلاب يهرب من صنعاء والحوثيون يختطفون قياديا تواصل مع طارق صالح اخر الاخبار بشأن «اطفال الكهف» المحاصرين منذ اسبوعين - شاهد صورا من الداخل الحكومة تتواصل مع الرياض بشأن «قرار مفاجئ» سبب معاناة للمغتربين
في هروب واضح لكل الانكسارات والهزائم للمليشيات الحوثية في الساحل الغربي او محافظة صعدة وتعز وصنعاء والبيضاء وغيرها من الجبهات أطل رئيس ما يعرف باللجنة الثورية للحوثيين في تحد جديد لكل من السعودية والإمارات.
وقال المدعو محمد علي الحوثي، في تغريدة على موقع تويتر: "اليوم وبعد التهديدات أتحدى السعوديين والإماراتيين المرور من مضيق هرمز قبل أخذ الضمانات من إيران عبر حلفائهم أو إرسال أي قطع حربية لتأمين المضيق".
وأعاد الحوثي تغريدة كان قد تحدى فيها دول التحالف بإطلاق صاروخ على إيران، قال فيها: "قالت دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه انهم محاربين إيران في اليمن اتحداهم يطلقوا صاروخ طماش على إيران".
وكان روحاني قد هدد بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة من المرور في المضيق، حال مضت واشنطن قدما في خططها لإجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.
وقد أشاد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بتصريحات روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال سليماني إن الحرس مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، حال حظر أمريكا مبيعات النفط الإيرانية.