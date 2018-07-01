السعودية تحدد آلية استقبال طلبات الحج لمواطنيها والمقيمين محمد علي الحوثي يظهر منتشيا ويتحدى الامارات والسعودية .. بهذه الطريقة ولهذا السبب قرار تركي بعزل 18 ألف موظف .. غالبيتهم من مؤسسة معينة دولة خليجية تصدرا أحكاما قضائية بسجن أعضاء في البرلمان يتجاوز بعضهم 3 سنوات .. لهذا السبب المبعوث يعود بمبادرتين جديدتين واحدة تخص الحديدة وهادي سيلتقيه لكن ليس في عدن - تفاصيل تقرير اممي ينصف السعودية فيما يخص اليمن 5 أسباب جعلت مونديال 2018 غير متوقع وزير في حكومة الانقلاب يهرب من صنعاء والحوثيون يختطفون قياديا تواصل مع طارق صالح اخر الاخبار بشأن «اطفال الكهف» المحاصرين منذ اسبوعين - شاهد صورا من الداخل الحكومة تتواصل مع الرياض بشأن «قرار مفاجئ» سبب معاناة للمغتربين
نشرت تركيا، اليوم الأحد 8 يوليو/تموز، مرسوما يقضي بعزل نحو 18 ألف موظف في الدولة.
وجاء المرسوم التركي المنشور في الصحيفة الرسمية، وفقا لوكالة "رويترز"، قبل وقت قليل من القرار المرتقب برفع قانون الطوارئ عن البلاد، هذا الشهر. وأظهر المرسوم التركي أن أكثر من نصف الموظفين المعزولين رجال شرطة.
يذكر أن حالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ عامين، بعد محاولة انقلاب في يوليو/تموز 2016.
ويأتي المرسوم، بعد النصر الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وقبل أن يؤدي اليمين الدستورية، غدا الاثنين 9 يوليو، ليبدأ رئاسة تنفيذية يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.