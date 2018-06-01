المبعوث يعود بمبادرتين جديدتين واحدة تخص الحديدة وهادي سيلتقيه لكن ليس في عدن - تفاصيل

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افادت مصادر سياسية الاحد 8 يوليو/تموز 2018م أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيعود إلى المنطقة في جولةجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن غريفيث يسعى إلى التباحث مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض غدا الاثنين لاستعراض مستجدات التسوية حول الحديدة، حيث يسعى المبعوث الأممي إلى تخفيف التوتر في #الحديدة وتحقيق تسوية شاملة للأزمة اليمنية.
وتحدثت انباء غير رسمية عن مغادرة الرئيس هادي من عدن الى الرياض للقاء غريفيث ,فيما لم يعرف اسباب تعذر لقائهما في عدن.
وطبقا لذات المصادر فان المبعوث الأممي يحمل معه مبادرتين جديدتين تتعلق الأولى بالحديدة، والأخرى بالحل الشامل للأزمة اليمنية.
ويأمل المبعوث الأممي في إقناع كلا الطرفين بقبول ترتيبات الأمم المتحدة التي ستؤول إلى حل لقضية الحديدة، والسعي إلى بدء محادثات سلام رسمية حول تسوية شاملة.
وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، من جهته حثَّ الحوثيين على التعامل الجدي مع مقترحات المبعوث الأممي ودعاهم إلى اغتنام الفرصة الراهنة للسلام، لأنها قد تكون الأخيرة.
اليماني قال إن الحكومة تمد يدها للسلام، وطالب الحوثيين بالتوقف عن انتظار الدعم من الخارج، لأنه لن يأتي بعد الآن، وقال إن إيران اليوم غير إيران الأمس، ولم يعد باستطاعتها أن تتقدم خطوة واحدة.
وزير الخارجية اليمني كشف أن مفاوضات المبعوث الأممي مع الحوثيين لم تسفر عن أي طرح جدي يمكن البناء عليه، رغم كل ما يبديه الرجل من تفاؤل.