الحكومة تتواصل مع الرياض بشأن «قرار مفاجئ» سبب معاناة للمغتربين

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قال نائب وزير شؤون المغتربين الدكتور محمد العديل، أن الحكومة تقوم حالياً بالتواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بشأن القرار الطارئ الذي يقضي بمنع خروج سيارات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة من المملكة الى اليمن والذي سبب معاناة للمغتربين العائدين الى الوطن ولأسرهم.
وثمن العديل خلال تفقده سير العمل في منفذ الوديعة الحدودي ومستوى الأداء الخدمي للأجهزة الحكومية وإجراءات استقبال العائدين والمسافرين، ثمن دور المملكة ومساندتها الكاملة لليمن واليمنيين في كل الظروف والأحوال.
وأطلع نائب الوزير على الأداء الخدمي للأجهزة الحكومية في المنفذ، وأستمع من المدير العام، مطلق الصيعري وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الإجراءات المتبعة والمعاملات الجمركية والتسهيلات المقدمة للمغتربين وفق توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي وبحسب مصفوفة الإعفاءات المقرة من الحكومة.
وأشاد نائب الوزير بجهود العاملين في المنفذ ومستوى الأداء الخدمي لكافة الأجهزة في تذليل الصعاب أمام المغتربين وعموم المسافرين.