شاهد بالصور مرقد أحد شيعة الشوارع بصنعاء ميزانيته الشهرية قرابة 5 مليون شهريا والكهرباء أوصلوها إلى عمق القبر .. وحراس وعمال نظافة

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص

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يقدسون الأموات , ويدعون للموت , هذه خلاصة مسيرة الموت الحوثية في اليمن , قبل عدة سنوات بنوا ضريحا عملاقا للهالك " حسين بدر الدين الحوثين كلف عشرات الملايين بمحافظة صعدة ", وتم تصمميه وبنائه على غرار مزارات إيران ,وحولة الحوثيون إلى مزار يومي , ونشروا في صفوف أتباعهم " أن زيارة قبر حسين الحوثي تعادل حجة إلى بينت الله الحرام , فكانت قطعان الامامة تتسابق إلى زيارته , تم تمديره ومحوه من الأرض لاحقا على يد التحالف بعدة غارات جوية .

اليوم الحوثيون وفي قلب العاصمة صنعاء , يقومون بنشر ثقافة القبور وتمجيدها , عبر بناء ضريح أخر في قلب ميدان الجمهورية والثورة " ميدان السبعين " للهالك صالح الصماد وقاموا بوضع ميزانية عملاقة تقدر بقرابة 5 مليون ريال يمني شهريا " 10 آلاف دولار، من أجل إنارة مرقد "الصماد " وإدخال الكهرباء الخضراء إلى أعماق القبر , كي يظل مضاء ومنيرا في الليل , فإذا ما وصل العامة والجهلة " هللوا لعظيم المنظر " .

كما قام الحوثيون , بتخصيص فريق كبير من الحراسة التي تتناوب ليلا ونهارا على حراسته .

كما قاموا بشراء مولد كهربائي خاص , وتوفير المشتقات النفطية له , وتم بناء الضريح من الرخام الفاخر .

كما خصصوا فريق متخصص لا عمال النظافة والزينة , وزراعة الورود والازهار حول مكان المزار , الذي تم بناءة بالقرب من نصب " الجندي المجهول " بميدان السبعين" .

كما صدرت توجيهات عليا من كهوف مران إلى كبار مسئولي المليشيات الحوثية وفي مقدمتهم محافظي المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم وكذلك وزرائهم والوكلاء بزيارة " مرقد الصماد " لتحويله إلى ثقافة شعبية .

مأرب برس ينشر عددا من الصور تظهر محافظين ووزراء حوثين قاموا بزيارة هذا مرقد أحد شيعة الشوارع .