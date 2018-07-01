مرشحين من العيار الثقيل يهددون عرش ميسي ورونالدو لنيل الكرة الذهبية

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تسائلت صحيفة ماركا الإسبانية عن من هو المرشح الأقوى الآن للحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2018 بعد خروج ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من مونديال روسيا 2018.

وذكرت صحيفة الماركا أن هناك 5 لاعبين الآن متألقين في المونديال قد يترشح أحدهم لجائزة الكرة الذهبية هذا العام لإنهاء هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الفوز بالجائزة.

وقالت الصحيفة في استطلاع رأي لزوارها، من سيفوز بالكرة الذهببية الآن بعد خروج ميسي وكريستيانو من كأس العالم؟

وطرحت الصحيفة 5 مرشحين لنيل الكرة الذهبية لعام 2018 ، بعد تألقهم اللافت للأنظار في بطولة كأس العالم وقيادة منتخبات بلادهم للمربع الذهبي ، وهم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد ، الفرنسي كيليان مبابي موهوب باريس سان جيرمان ، الفرنسي أنطوان جريزمان أيقونة أتلتيكو مدريد ، الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير ، والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي وأفضل صانع ألعاب في البريميرليج.