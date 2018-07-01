استعدادات لمعارك عــبر محورين لتأمين مديريات جنوب الحديـدة الأسلاك الكهربائية تهدد اليمنيين تغيير ثوري في "تويتر".. إغلاق مليون حساب يوميا عاجل : انفجار صاروخ بالستي في مجاميع حوثية وخبراء أجانب وفشل إطلاقة باتجاه المملكة التحالف ينشر إحصائية مرعبة لقتلى الحوثيين خلال الـ 72 ساعة أربعة آلاف طفل يمني مجنّد لدى الحوثيين مئة انتهاك ضد الصحافيين في اليمن خلال ستة شهور الحوثيون يقطّعون أوصال مدينة الحديدة بأكثر من 100 خندق كرواتيا تخرج روسيا من المونديال وتضرب موعدا في نصف النهائي مع الانجليز من موسكو قطر تبدأ الترويج لمونديال 2022
فشل الحوثيون خلال الساعات الماضية في إطلاق صاروخ بالستي من نوع بركان باتجاه المملكة العربية السعودية كان معدا لأطلاقة من أحد مديريات محافظة صنعاء .
وقالت مصادر محلية في محافظة صنعاء لمأرب برس أن انفجارا مروعا هز منطقة بني الحارث " مكان إطلاق الصاروخ " وتسبب في إبادة كل من كان حوله من الخبراء الأجانب والمليشيات الحوثية.
إلى ذلك سبق عملية إطلاق الصاروخ بساعات , شهدت بعض صفحات خاصة للحوثيين تفاخرا بأن صاروخا بالستيا مطورا من نوع بركان يحمل رأس متفجر يون "8" طن المواد شديدة الانفجار ويصل مداه إلى أكثر من الف كلم .
ونقل المصادر لمأرب برس أن المليشيات الحوثية هرعت إلى مكان الانفجار وأغلقت المنطقة منعا لوصول المواطنين إلى مكان الحادث حتى يتم لملمة الجثث وأجزاء الصاروخ , حتى لا يتم تصويرها أو توثيقها .