عاجل : انفجار صاروخ بالستي في مجاميع حوثية وخبراء أجانب وفشل إطلاقة باتجاه المملكة

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - خاص

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فشل الحوثيون خلال الساعات الماضية في إطلاق صاروخ بالستي من نوع بركان باتجاه المملكة العربية السعودية كان معدا لأطلاقة من أحد مديريات محافظة صنعاء .

وقالت مصادر محلية في محافظة صنعاء لمأرب برس أن انفجارا مروعا هز منطقة بني الحارث " مكان إطلاق الصاروخ " وتسبب في إبادة كل من كان حوله من الخبراء الأجانب والمليشيات الحوثية.

إلى ذلك سبق عملية إطلاق الصاروخ بساعات , شهدت بعض صفحات خاصة للحوثيين تفاخرا بأن صاروخا بالستيا مطورا من نوع بركان يحمل رأس متفجر يون "8" طن المواد شديدة الانفجار ويصل مداه إلى أكثر من الف كلم .

ونقل المصادر لمأرب برس أن المليشيات الحوثية هرعت إلى مكان الانفجار وأغلقت المنطقة منعا لوصول المواطنين إلى مكان الحادث حتى يتم لملمة الجثث وأجزاء الصاروخ , حتى لا يتم تصويرها أو توثيقها .