التحالف ينشر إحصائية مرعبة لقتلى الحوثيين خلال الـ 72 ساعة

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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقتل 341 من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وأشار التحالف العربي إلى إرباك منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية في صعدة تحت ضغط عملياتي متزامن من التحالف.
ولفت إلى استمرار تقدم الجيش اليمني بدعم من التحالف في كافة الجبهات.