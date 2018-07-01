أربعة آلاف طفل يمني مجنّد لدى الحوثيين

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال مدير مشروع تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن عبد الرحمن القباطي خلال تدشين دورة التوعية لأولياء أمور الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب إن «المشروع أعد خطة متكاملة لإعادة تأهيل ألفي طفل من المجندين والمتأثرين بالحرب والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وسيتم تنفيذها بعد إجازة عيد الأضحى القادم بمحافظات مأرب وعدن والحديدة بعد تحريرها».

وأوضح أن مؤسسة وثاق رصدت أكثر من أربعة آلاف طفل جندتهم ميليشيات الحوثي خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مختلف المحافظات، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جانبه، أشار الاختصاصي النفسي والاجتماعي والمحاضر في الدورة الدكتور مهيوب المخلافي، إلى أهمية إشراك أولياء الأمور في تأهيل ودمج الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب من أجل إكساب الآباء وأولياء الأمور مهارات التعامل النفسي السليم مع الأطفال بعد مرحلة التأهيل في المركز ليستعيد الأطفال طفولتهم ويمارسوا حياتهم بصورة طبيعية. ويتلقى 27 ولي أمر محاضرات حول مخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ذلك وأساليب الدعم النفسي للأطفال ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من العودة مرة أخرى إلى جبهات القتال.

يذكر أن مؤسسة وثاق للتوجه المدني تقيم حالياً الدورة الأولى من المرحلة الخامسة والسادسة، التي تستهدف 80 طفلاً بعد أن استكملت تأهيل 160 طفلاً في المراحل السابقة.