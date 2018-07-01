من موسكو قطر تبدأ الترويج لمونديال 2022

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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افتتحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية ، يوم السبت7 يوليو/تموز2018م، بالعاصمة الروسية موسكو، فعاليات "مجلس قطر" الذي يقدم لمحة تعريفية للأجواء المفترضة لكأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه الدوحة عام 2022.

وحضر الافتتاح عدد كبير من كبار مسؤولي المؤسسات القطرية المشاركة، إلى جانب عدد من الشركاء الرياضيين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وتقام فعاليات "مجلس قطر" على ضفة نهر موسكفا في قلب منتزه غوركى، أحد أكبر منتزهات العاصمة الروسية، وستستمر على مدى 9 أيام.

ويُعطي "مجلس قطر"، إضافة إلى أنشطة قطرية أخرى في روسيا، لمحة عن أجواء البطولة التي ستستضيفها الدوحة في 2022.

ويستوحي "مجلس قطر"، تصميمه من منزل الشَعر التقليدي (منزل مصنوع من صوف الإبل)، الذي عاش به أهل البادية في قطر والوطن العربي لعدة قرون، وهو تصميم مشابه لـ"استاد البيت" بمدينة الخور، وهو أحد استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 60 ألف مشجع. ‏

و"اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر لعام 2022.