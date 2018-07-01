جبهات تعز تكبد مليشيا الحوثي مئات القتلى والجرحى

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 459

أفاد المركز الاعلامي لقيادة محور تعز في الجيش الوطني، أن 285 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم و أصيب 347 آخرين بينهم قيادات ميدانية بنيران الجيش الوطني و غارات مقاتلات التحالف العربي في محافظة تعز خلال شهري مايو و يونيو الماضيين.

وتركزت المعارك في جبهة مقبنة غربي المحافظة؛ وتمكنت خلالها قوات الجيش من تحرير تلال قاسم، وعسيلة، والنوبة، والخزان؛ بالإضافة إلى السيطرة على جبل العويد الاستراتيجي المطل على وادي الجسر ومفرق العيار (خط تعز - البرح غربا) وفقا لما ذكر المركز.

وأوضح المركز، أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر مادية كبيرة حيث اسفرت المعارك عن تدمير و إعطاب 9 أطقم عسكرية و تدمير ستة رشاشات و مدفعيين وتدمير دبابة.

وفي مديرية مقبنة، تمكنت قوات الجيش الوطني من من السيطرة على قرية المغاربة والقلعة وعدد من المواقع و التباب المحيطة بجبل الحصن الاستراتيجي و السيطرة على جبال القصر والبويتر و وادي الجسر وفقا لما ذكر المركز.

كما تمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من المواقع في جبهة "وهر" ، بمنطقة العنين باتجاه الرمادة الخط الرابط بين محافظتي تعز – الحديدة.