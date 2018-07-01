مارادونا: المنتخب الفرنسي يستحق التأهل إلى المربع الذهبي

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قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، إن المنتخب الفرنسي يستحق التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم في روسيا.
وفي تصريح إذاعي، اليوم السبت 7يوليو/تموز2018، أكد مارادونا "فرنسا تستحق انتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي للمونديال، فقد نجحوا في عبور أوروغواي بهدفين دون رد".
وأضاف " فرنسا تمتلك دفاعًا جيدًا ومنظمًا، بالإضافة لخط وسط يعرف من أي تؤكل الكتف، دون إغفال الدور الكبير الذي يلعبه النجم كيليان مبابي في الأمام".
وأوضح مارادونا "مبابي من الصعب فرض الرقابة اللصيقة عليه بسهولة، فهو أحد الأوراق الرابحة في صفوف الديوك".
وتابع الأسطورة الأرجنتينية تصريحاته قائلًا "خروج أوروغواي من المونديال، يعود لتأثرها بغياب أحد أوراقها الهجومية المتميزة وهو أدينسون كافاني".