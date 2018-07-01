كريستيانو رونالدو.. صفقة القرن في الكرة الإيطالية عبد الملك الحوثي يغازل حسن نصر الله .. تحذيرات دولية من أزمة اقتصادية تضرب العالم الحكومة اليمنية تكشف عن جرائم المليشيا بحق الأطفال في اليمن أردوغان: مئات الملايين انهمرت دموعهم فرحا.. أين ولماذا؟ خمس قوى عالمية تعلن دعمها لإيران ضد عقوبات واشنطن المبعوث الدولي يخطط لإطالة أمد الحرب في اليمن ... لهذا دعم الحوثيين وأثنى على زعيمهم «قصات شعر» نيمار فاقت عدد اهدافه في المونديال ! انجلترا تغلب السويد وتتأهل لنصف نهائي المونديال مليشيات شيعية عراقية تعلن الولاء لعبدالملك الحوثي وتعلن استعدادها للقتال في صفوف الحوثيين
وجه زعيم جماعة المليشيات الحوثية في اليمن " عبد الملك الحوثي" رسالة شكر لقائد المليشيات اللبنانية "الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قائلا "غير غريب من الأمين العام لحزب الله التميز في تضامنه مع شعب اليمن".
وأضاف " الحوثي، في بيان بثته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بقوله "شعبنا العزيز لن ينسى الوقفة الصادقة لحزب الله وأمينه العام إلى جانبه، مؤكدا أن "موقف السيد نصرالله وحزب الله منطلق من القيم النبيلة في الوقوف إلى جانب المستضعفين".
وأضاف أن "نصر الله رجل القول والفعل والموقف، ومدرسة ملهمة لكل أحرار العالم في إخلاصه وصدقه، مضيفا أنه تجسيد حي للمبادئ الإنسانيّة والإسلامية ونجم مضيء في سماء مكارم.
كما توجه زعيم مليشيات اليمن، بالشكر والتقديـر لمن أسماهم "أوفياء العراق الذين تضامنوا مع الشعب اليمني وكل أحرار العالم.
وكان حسن نصر الله قد أشاد بالحوثيين قبل عدة أيام وأشاد بالجان الشعبية , وكشف أن مجاميع من حزب الله يقاتلون من الحوثيين في اليمن.