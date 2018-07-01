عبد الملك الحوثي يغازل حسن نصر الله ..

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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وجه زعيم جماعة المليشيات الحوثية في اليمن " عبد الملك الحوثي" رسالة شكر لقائد المليشيات اللبنانية "الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قائلا "غير غريب من الأمين العام لحزب الله التميز في تضامنه مع شعب اليمن".

وأضاف " الحوثي، في بيان بثته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بقوله "شعبنا العزيز لن ينسى الوقفة الصادقة لحزب الله وأمينه العام إلى جانبه، مؤكدا أن "موقف السيد نصرالله وحزب الله منطلق من القيم النبيلة في الوقوف إلى جانب المستضعفين".

وأضاف أن "نصر الله رجل القول والفعل والموقف، ومدرسة ملهمة لكل أحرار العالم في إخلاصه وصدقه، مضيفا أنه تجسيد حي للمبادئ الإنسانيّة والإسلامية ونجم مضيء في سماء مكارم.

كما توجه زعيم مليشيات اليمن، بالشكر والتقديـر لمن أسماهم "أوفياء العراق الذين تضامنوا مع الشعب اليمني وكل أحرار العالم.

وكان حسن نصر الله قد أشاد بالحوثيين قبل عدة أيام وأشاد بالجان الشعبية , وكشف أن مجاميع من حزب الله يقاتلون من الحوثيين في اليمن.