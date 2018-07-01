الحكومة اليمنية تكشف عن جرائم المليشيا بحق الأطفال في اليمن

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت الحكومة اليمنية إن مليشيا الحوثي الانقلابية حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، بعد اقدامها على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئيا وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 سجون وثكنات عسكرية.

واوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال ان المليشيا الحوثية جعلت أكثر من 2 مليون طفل عامل جراء ظروف الحرب الهمجية التي فجرتها إضافة الى قيامها بتجنيد ما يزيد عن 23000 طفل بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل منهم 2500 طفل من بداية العام الحالي 2018م .

واعتبرت الوزيرة الكمال ان استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في معارك القتال واختطافهم من المدارس والضغط على الاسر وأولياء الأمور لإرسال أطفالهم الى المعارك جرائم حرب، مخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل.

أشارت الى أن الأطفال يتعرضون لأبشع أنواع القتل والمعاناة والتجنيد والحرمان من حقوقهم التعليمية والصحية والاجتماعية من قبل المليشيا الانقلابية بصورة تعكس مدى بشاعة هذه الجماعة، وغطرستها واستهتارها بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي نصت على حمايتهم.

ودعت الوزيرة اليمنية مجلس الامن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال وحمايتهم الى تبني قرار يجرم كل تصرفات انتهاكات المليشيات الانقلابية بحق الأطفال، وتصنيفها كأكبر جماعة منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق على أن تنال هذه الجماعة الجزاء العادل لما اقترفته من جرائم بشعه بحق أطفال اليمن.

وأكدت الكمال التزام الحكومة اليمنية الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايتهم من الاخطار، والقوانين التي نصت عليها المواثيق الدولية وقوانين الأمم المتحدة.