مليشيات شيعية عراقية تعلن الولاء لعبدالملك الحوثي وتعلن استعدادها للقتال في صفوف الحوثيين

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف مقطع مصور بث اليوم على شبكات التواصل عن تنسيق مسبق بين المليشيات الحوثية او كما يطلق عليهم في ايران والعراق " بشيعة الشوارع " مع المليشيات العراقية بخصوص ارسال مليشيات شيعية عراقية لدعم الحوثيين في اليمن ،حيث أعلنت "كتائب سيد الشهداء" إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، تطوعها للقتال إلى جانب الحوثيين في اليمن، حسبما قال أمينها العام أبو ولاء الولائي.

وفي مقطع الفيديو قال الولائي: "أعلن تطوعي جنديا صغيرا يقف رهن إشارة السيد عبد الملك الحوثي".

وخاطب الولائي، زعيم جماعة الحوثي قائلا: "وجه لي الأمر يا سيدي حيث تريد وأنّى تريد، فأنا رهن إشارتكم".

وأردف: "أعلن أن كتائب سيد الشهداء الذي هو فصيل من فصائل الولاية، هو فصيل من فصائلكم يا أنصار الله، فلا يأمن الغزاة وهم يقتلوننا في اليمن على مصالحكم بيننا في العراق".

وكشفت مصادر خاصة لمارب برس ان هذا التنسبق جاء بعد الانهيار الكبير في كل الجبهات التي يقودها الحوثيون اضافة الى عمليات الهروب من صفوف مقاتليهم ؛ والرفض الشعبي لهم والقتال معهم .