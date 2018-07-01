معارك ضارية في أكثر من جبهة قتال بالبيضاء تكبد الانقلابيين مزيدا من الخسائر

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شهدت عدة جبهات ميدانية بمحافظة البيضاء، (وسط اليمن)، اليوم السبت 7يوليو/تموز 2018م، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.
ونقل موقع الجيش عن مصادر ميدانية قولها أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في عدة جبهات ميدانية بمديرية القريشية.
وذكرت المصادر ان المعارك تركزت في مناطق سبال عناء، وجبل حسان، بذي كالب الأسفل.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات.