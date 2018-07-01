الفنانة أحلام ترد على حقيقة طلاقها من زوجها القطري

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تصدر خبر طلاق المطربة الإماراتية، أحلام، من زوجها بطل سباق الراليات، مبارك الهاجري، من بين أكثر الموضوعات رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة 6 يوليو الجاري.
ولكن ردت أحلام على الخبر المتداول بعدم صحته، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وأكدت بأنها وزوجها يحبان بعضهما بشدة، كما طالبت مدشن الهاشتاغ الخاص بطلاقها أن يروج لحفلها في الولايات المتحدة، المقام في 21 يوليو، بدلا من الترويج لخبر طلاقها الكاذب.
وغردت أحلام بسخرية: "يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في #أميركا تاريخ ٢١/ ٧ /٢٠١٨ المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه"، في إشارة إلى زوجها، لافتة: "وحنا نحب بعض واجد واجد" وكررتها 30 مرة.
وانتشرت تكهنات، وقت استبعاد مجموعة "إم بي سي" السعودية لأحلام من برنامج المسابقات الغنائية، "ذا فويس"، أن سبب خروجها من البرنامج، هو زوجها القطري الجنسية، بسبب الأزمة الخليجية، ومقاطعة عدد من الدول العربية، منها السعودية لقطر.
وتزوجت أحلام من مبارك الهاجري، في 18 يونيو/حزيران عام 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أطفال، هم فهد وفاطمة ولولوة.