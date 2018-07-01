قوات الجيش تطرق ابواب «زبيد» والطيران يقصف بعنف واهالي «التحيتا» يناشدون الحكومة والامارات الداخلية السعودية: ترحيل حوالي 400 ألف أجنبي مخالف لقوانين المملكة وتكشف عن أرقام يمنية بينهم الجيش يواصل تقدمه ويكبد المليشيا عشرات القتلى عاجل : الاستخبرات السعودية تخترق الحوثيين في عقر دارهم بصعده وطائرات التحالف تدك أهم وأخطر أهدافهم السرية وزارة الإعلام تنعي صحفية يمنية تعرف على العقوبة التي صدرت بحق «لص الحقيبة» الذي أسقط امرأة أرضاً بصنعاء استبدال العملة التالفة من فئة «250-100-50» بطبعة جديدة مقترح الامم المتحدة بشأن الحديدة .. الحوثي يرفض ويضع مقترحا جديدا والحكومة توافق الوية العمالقة تستعد للهجوم على «زبيد» وتكشف اهمية «عملية التحيتا» بالارقام ..مؤسس فيسبوك يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
تستمر المعارك الضارية لليوم الثاني على التوالي بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مديرية التحيتا وتتوسع إلى مشارف مديرية زبيد من الجهة الشرقية والشمالية للتحيتا.
وقال موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش، إن المعارك تتركز في الاثناء، على مشارف مديرية زبيد من الجهة الشرقية للتحيتا وتخوض ألوية العمالقة معارك عنيفة مع المليشيا في أطراف وادي زبيد وفي منطقة القريشية التابعة لزبيد وتحادد التحيتا من الجهة الشمالية.
وأكد أن قوات الجيش في ألوية العمالقة استكملت اليوم السبت السيطرة على كامل مركز مديرية التحيتا بعد معارك ضارية مع المليشيا، مشيرا الى ان ألوية العمالقة تخوض معارك مماثلة في مناطق المغرس والسويق جنوبي غرب التحيتا.
وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة مساندة لتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا.
ووفقا للموقع فإن ما لا يقل عن 50 حوثيا لقوا مصرعهم خلال معارك اليوم السبت فيما أصيب عشرات آخرين، في حين تمكنت فيه ألوية العمالقة من أسر عددا كبيرا أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا.
في عضون ذلك ناشد أهالي مدينة التحيتا الحكومة الشرعية والهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذهم من أزمة المياه.
وكانت المليشيا الحوثية فجرت خزان المياه المركزي الذي كان يغذي المدينة بالمياه والذي يأتي هذا العمل ضمن جرائمها الممنهجة بحق المواطنين.