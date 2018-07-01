قوات الجيش تطرق ابواب «زبيد» والطيران يقصف بعنف واهالي «التحيتا» يناشدون الحكومة والامارات الداخلية السعودية: ترحيل حوالي 400 ألف أجنبي مخالف لقوانين المملكة وتكشف عن أرقام يمنية بينهم الجيش يواصل تقدمه ويكبد المليشيا عشرات القتلى عاجل : الاستخبرات السعودية تخترق الحوثيين في عقر دارهم بصعده وطائرات التحالف تدك أهم وأخطر أهدافهم السرية وزارة الإعلام تنعي صحفية يمنية تعرف على العقوبة التي صدرت بحق «لص الحقيبة» الذي أسقط امرأة أرضاً بصنعاء استبدال العملة التالفة من فئة «250-100-50» بطبعة جديدة مقترح الامم المتحدة بشأن الحديدة .. الحوثي يرفض ويضع مقترحا جديدا والحكومة توافق الوية العمالقة تستعد للهجوم على «زبيد» وتكشف اهمية «عملية التحيتا» بالارقام ..مؤسس فيسبوك يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
لقي 50 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب عشرات أخرين، اليوم السبت 7يوليو/تموز2018م، خلال عمليات تمشيط تقوم بها قوات الجيش الوطني لمديرية التحيتا عقب تحريرها يوم أمس من قبضة المليشيا.
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت"، إن المعارك تتركز في الاثناء، على مشارف مديرية زبيد من الجهة الشرقية للتحيتا وتخوض ألوية العمالقة معارك عنيفة مع المليشيا في أطراف وادي زبيد وفي منطقة القريشية التابعة لزبيد وتحادد التحيتا من الجهة الشمالية.
وأكد الموقع أن قوات الجيش في ألوية العمالقة استكملت اليوم السبت السيطرة على كامل مركز مديرية التحيتا بعد معارك ضارية مع المليشيا، مشيرا الى ان ألوية العمالقة تخوض معارك مماثلة في مناطق المغرس والسويق جنوبي غرب التحيتا.
في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة مساندة لتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا.