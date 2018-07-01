الجيش يواصل تقدمه ويكبد المليشيا عشرات القتلى

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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لقي 50 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب عشرات أخرين، اليوم السبت 7يوليو/تموز2018م، خلال عمليات تمشيط تقوم بها قوات الجيش الوطني لمديرية التحيتا عقب تحريرها يوم أمس من قبضة المليشيا.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت"، إن المعارك تتركز في الاثناء، على مشارف مديرية زبيد من الجهة الشرقية للتحيتا وتخوض ألوية العمالقة معارك عنيفة مع المليشيا في أطراف وادي زبيد وفي منطقة القريشية التابعة لزبيد وتحادد التحيتا من الجهة الشمالية.

وأكد الموقع أن قوات الجيش في ألوية العمالقة استكملت اليوم السبت السيطرة على كامل مركز مديرية التحيتا بعد معارك ضارية مع المليشيا، مشيرا الى ان ألوية العمالقة تخوض معارك مماثلة في مناطق المغرس والسويق جنوبي غرب التحيتا.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة مساندة لتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا.