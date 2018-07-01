قوات الجيش تطرق ابواب «زبيد» والطيران يقصف بعنف واهالي «التحيتا» يناشدون الحكومة والامارات الداخلية السعودية: ترحيل حوالي 400 ألف أجنبي مخالف لقوانين المملكة وتكشف عن أرقام يمنية بينهم الجيش يواصل تقدمه ويكبد المليشيا عشرات القتلى عاجل : الاستخبرات السعودية تخترق الحوثيين في عقر دارهم بصعده وطائرات التحالف تدك أهم وأخطر أهدافهم السرية وزارة الإعلام تنعي صحفية يمنية تعرف على العقوبة التي صدرت بحق «لص الحقيبة» الذي أسقط امرأة أرضاً بصنعاء استبدال العملة التالفة من فئة «250-100-50» بطبعة جديدة مقترح الامم المتحدة بشأن الحديدة .. الحوثي يرفض ويضع مقترحا جديدا والحكومة توافق الوية العمالقة تستعد للهجوم على «زبيد» وتكشف اهمية «عملية التحيتا» بالارقام ..مؤسس فيسبوك يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
نجحت الاستخبارات السعودية بمحافظة صعدة في إختراق الصفوف والمواقع الامنية والتنظيمية الاولى للحوثيين في عقر دارهم ( بحيدان ورازح) ، حيث تم تحديد أحد أهم وأخطر الاهداف المتطورة تقنيا كانت تعتمد عليها المليشيات الحوثية في أعمالها السرية والتنظيمية وربط قطاعاتهم العسكرية والامنية في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات بمحافظة صعدة .
حيث كشفت اليوم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إنها دمرت “منظومة اتصالات عسكرية حوثية متكاملة في مديريتي حيدان ورازح بمحافظة صعدة”.
وقالت في بيان اطلع عليه " مارب برس" أن “المنظومة المستهدفة تشمل تقنيات متقدمة يعمل فيها خبراء أجانب”، ولم يشر البيان الى أعداد.الخبراء الاجانب الذين لقوا مصرعهم في العملية النوعية .
وشدد التحالف في بيانه أنه “لن يسمح بإمتلاك منظمة إرهابية في اشارة للمليشيات الحوثية لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة”.
وأشار البيان الى أن “عمليات التمويه والأسلحة العسكرية المضادة تؤكد بأن الموقع المستهدف هو موقع عسكري”.