عاجل : الاستخبرات السعودية تخترق الحوثيين في عقر دارهم بصعده وطائرات التحالف تدك أهم وأخطر أهدافهم السرية

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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نجحت الاستخبارات السعودية بمحافظة صعدة في إختراق الصفوف والمواقع الامنية والتنظيمية الاولى للحوثيين في عقر دارهم ( بحيدان ورازح) ، حيث تم تحديد أحد أهم وأخطر الاهداف المتطورة تقنيا كانت تعتمد عليها المليشيات الحوثية في أعمالها السرية والتنظيمية وربط قطاعاتهم العسكرية والامنية في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات بمحافظة صعدة .

حيث كشفت اليوم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إنها دمرت “منظومة اتصالات عسكرية حوثية متكاملة في مديريتي حيدان ورازح بمحافظة صعدة”.

وقالت في بيان اطلع عليه " مارب برس" أن “المنظومة المستهدفة تشمل تقنيات متقدمة يعمل فيها خبراء أجانب”، ولم يشر البيان الى أعداد.الخبراء الاجانب الذين لقوا مصرعهم في العملية النوعية .

وشدد التحالف في بيانه أنه “لن يسمح بإمتلاك منظمة إرهابية في اشارة للمليشيات الحوثية لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة”.

وأشار البيان الى أن “عمليات التمويه والأسلحة العسكرية المضادة تؤكد بأن الموقع المستهدف هو موقع عسكري”.