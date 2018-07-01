وزارة الإعلام تنعي صحفية يمنية

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نعت وزارة الإعلام الكاتبة نهلة عبدالله عبده إحدى كوادر صحفية 14 اكتوبر التي وافتها المنية مساء أمس الجمعة بعد مرض عضال الم بها.
وبحسب بيان للوزارة فإن رحيل الصحفية نهلة يعد خسارة للصحافة اليمنية وخاصة الصحافة النسائية بما مثلته الفقيدة من مساهمة فعالة وعمل دؤوب طوال أكثر من ثلاثة عقود في بلاط صاحبة الجلالة جسدت فيها القيم الوطنية والإبداعية والحضارية ،
وعبرت عن تطلعات المرأة المبدعة من خلال كتابتها وأنشطتها المتعددة طوال رحلتها مع عالم الصحافة . وأشاد وزير الاعلام بمناقب الفقيدة ومساهمتها الفاعلة في الصحافة الثقافية وأدب الأطفال وفي متابعتها ونقدها للأدب والصحافة النسائيتين ،
مشيرا إلى إن الفقيدة ظلت مخلصة لقضية المرأة المبدعة ومساهمتها في النشاط العام باعتباره جزءا من نضال المرأة المجتمعي ، حيث كانت في كتاباتها تجسد روح التطلع للمستقبل وتستلهم قيم التجديد والتقدم .
واعرب عن تعازي قيادة وكوادر ومنتسبي الوزارة والمؤسسات الإعلامية التابعة لها لاسرة الفقيدة وإلى كافة زملائها و زميلاتها في الوسط الصحفي بهذا المصاب الجلل.. داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
يذكر أن الصحفية نهلة من الجيل الصحفي للثمانينات الذي شهدت فيه صحيفة 14أكتوبر دخول عدد من الصحفيات الخريجات حديثا من الجامعات الأجنبية والمحلية و العمل في مختلف أقسامها التحريرية وكانت الراحلة قد تخصصت بالعمل في القسم الثقافي والادبي .