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صيد ثمين لطيران التحالف في معقل الحوثي

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اعلنت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن السبت 7يوليو/تموز2018م استهداف شبكة اتصالات عسكرية حوثية في حديان ورازح بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).

ودمّرت قوات التحالف منظومة الاتصالات العسكرية المتكاملة، والتي كانت تشمل تقنيات متقدمة ويتم تشغيلها بمساعدة خبراء أجانب.

وشدد التحالف على أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة.

وأوضح أن "عمليات التمويه والأسلحة العسكرية المضادة" تؤكد أن الموقع المستهدف في الضربة الأخيرة موقع عسكري.

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