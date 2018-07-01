تعرف على العقوبة التي صدرت بحق «لص الحقيبة» الذي أسقط امرأة أرضاً بصنعاء  

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 2300



قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة اليوم بإدانة المدعو وليد على محمد سلامة، بجرائم السرقة بالإكراه وتعرضه للناس بالقوة والمغالبة، وبالذات النساء في الطرق ونهب حقائبهن، مستخدما في جرائمه دراجة نارية.

وبحسب ماذكرته وكالة "سبأ" التي تديرها جماعة الحوثي فقد قضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي مجاهد العمدي بحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي خالد الماوري، بمعاقبة المدعو سلامة بالحبس عشر سنوات بعد إدانته بالوقائع المنسوبة إليه، والتي أقر بها أمام المحكمة وتبرئته من بقية الوقائع.

هذا وقيدت النيابة الجزائية استئنافها للحكم لعدم قيام المحكمة بالحكم وفقا لمواد التجريم القانونية المذكورة في قرار الاتهام.

وكانت النيابة وجهت للمدان قيامه بالتعرض للناس والمغالبة في الطريق العام بشوارع أمانة العاصمة وإخافتهم وإرعابهم على النفس والمال والعرض.

حيث حقق المدان بذلك جريمة الحرابة في التعرض بالقوة والمغالبة للمجني عليها ( أ-ع- ي) في شارع الجزائر ظهر يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018 م، بالقيام بسحب حقيبتها اليدوية بالقوة من على كتفها مع غطاء رأسها ونتج عن ذلك سقوطها على الإسفلت وإصابتها بجروح بالغة في الرأس كادت أن تؤدي بحياتها ونتج عن ذلك نهب ما بداخل الحقيبة من تلفون محمول ومبلغ مالي وأوراق طبية.

كما بين قرار الاتهام أن المدان قام بالتعرض للمجني عليها ( ب، ع، ص) في شارع بغداد ظهر الثاني من يونيو 2018م بالقيام بسحب شنطتها بالقوة من كتف يديها ونهب ما بداخلها بالإضافة إلى تعرضه لثلاث نساء أخريات وبنفس الطريقة، والاشتراك في اتفاق جنائي مع عصابة مسلحة وعناصر إرهابية من تنظيم القاعدة للتقطع وتنفيذ عمليات إرهابية واغتيال لبعض الشخصيات الأمنية خلال أحداث 2011م.