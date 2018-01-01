استبدال العملة التالفة من فئة «250-100-50» بطبعة جديدة

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قال مصدر حكومي الجمعة 6 يوليو /تموز 2018م ان كميات من العملة المحلية فئة الـ 250 ريال و100 ريال والـ50 ريال ستصل عدن خلال الاسبوع القادم أو الذي يليه.
وقال المصدر الذي يعمل في البنك المركزي اليمني في تصريح صحفي : ان سفينة محملة باكثر من 30 مليار من هذه العملات في طريقها إلى عدن.
واوضح المصدر انه سيتم استبدال كافة الاوراق النقدية الحالية التالفة بالعملة الجديدة المطبوعة.
وانتشرت العملة التالفة من هذه الثالث الفئات بشكل كبير لاسيما بعد نهب الانقلابيين للاحتياطي النقدي والتوقف عن طباعة عملة جديدة منذ انقلاب سبتمبر2014م.