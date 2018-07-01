الوية العمالقة تستعد للهجوم على «زبيد» وتكشف اهمية «عملية التحيتا»

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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قال المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة، مأمون المهجمي السبت 7يوليو/تموز2018م، إن عملية التحيتا استهدفت قطع خطوط إمداد الحوثيين بين التحيتا وزبيد.

وأكد "المهجمي"، في تصريحاته صحفية اليوم، أن مدينة زبيد هي الهدف المقبل لعمليات ألوية العمالقة، لافتا إلى أن عملية التحيتا قطعت كل خطوط إمداد الحوثيين بين التحيتا وزبيد.

وأشار إلى أن الميليشيات تستخدم أسلوب حرب العصابات، لكنها فشلت في كل محاولات الاختراق بعد تحرير مركز التحيتا.

وكانت قوات الجيش قد أعلنت أمس الجمعة، سيطرتها الكاملة على مركز مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بشكل كامل.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن " قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي تمكنت من تحرر مركز مديرية التحيتا بالكامل".

وأشار المركز الى حدوث انهيار كبير وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.