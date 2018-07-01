بالارقام ..مؤسس فيسبوك يصبح ثالث أغنى شخص في العالم

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تخطى مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، رجل الأعمال وارن بافيت ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم، وفق مؤشر بلومبيرج اليومي لأثرياء العالم.

كم تبلغ ثروات أغنى 25 عائلة في العالم؟

وقالت بلومبرج في تقرير نشرته: "صعود مؤسس فيسبوك عزز التكنولوجيا باعتبارها أقوى داعم للثروة، مشيرة إلى صعود سهم فيسبوك 2.4% وفقا لمؤشر بلومبرج.

وقالت هذه هي المرة الأولى التي يصنع فيها أغنى 3 أشخاص في الترتيب ثرواتهم من التكنولوجيا. وتبلغ ثروة زوكربيرج (34 عاما) الان 81.6 مليار دولار بزيادة قدرها 373 مليون دولار عن بافيت الذي يبلغ من العمر 87 عاما والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي.

وقالت صعود زوكربيرج جاء بعد استمرار احتضان المستثمرين للفيسبوك، وهي الشبكة الاجتماعية العملاقة التي تخلت عن تداعيات أزمة خصوصية البيانات التي هبطت بأسهمها، ما أرسلها إلى أدنى مستوياتها في 8 أشهر عند 152.22 دولار في 27 مارس الماضي.

وقالت "بافيت، الذي كان في يوم من الأيام أغنى شخص في العالم، ينزلق في الترتيب بفضل العطاء الخيري الذي بدأه بشكل جدي في عام 2006، لقد تبرع بنحو 290 مليون سهم من بيركشاير هاثاواي من الفئة ب إلى الجمعيات الخيرية".